Командующего Черноморским флотом России Осипова сняли с должности, - росСМИ
Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был снят с должности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на российские телеграмм-каналы,
Новым командующим ЧФ РФ назначен вицеадмирал Виктор Соколов.
Эту информацию также подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:
"Взрыв военного аэродрома в Саках стал для Путина большим ударом, чем потопление крейсера "Москва". Как в материальном плане, (вред, который наносили своими ударами 30 бомбардировщиков, был намного больше полубесполезного старого корыта), так и в моральном – беззащитность важного военного объекта была показана на всю страну и на весь мир… В результате сегодня стало известно об увольнении командующего негодяя Игоря Осипова. Его заменит другой негодяй, вице-адмирал Виктор Соколов".
Отметим, что о том, что Осипова отстраняют от должности, говорили уже после уничтожения крейсера "Москва", но тогда он остался "на плаву".
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