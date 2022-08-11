Командующего Черноморским флотом России Осипова сняли с должности, - росСМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на российские телеграмм-каналы,

Новым командующим ЧФ РФ назначен вицеадмирал Виктор Соколов.

Эту информацию также подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:

"Взрыв военного аэродрома в Саках стал для Путина большим ударом, чем потопление крейсера "Москва". Как в материальном плане, (вред, который наносили своими ударами 30 бомбардировщиков, был намного больше полубесполезного старого корыта), так и в моральном – беззащитность важного военного объекта была показана на всю страну и на весь мир… В результате сегодня стало известно об увольнении командующего негодяя Игоря Осипова. Его заменит другой негодяй, вице-адмирал Виктор Соколов".

Отметим, что о том, что Осипова отстраняют от должности, говорили уже после уничтожения крейсера "Москва", но тогда он остался "на плаву".

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