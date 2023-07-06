Команду Роналду возглавил бывший тренер "Шахтера"
Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру возглавил "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду
Об этом сообщает "Аль-Наср" в twitter .
Каштру заключил с "Аль-Насром" контракт на два года. Португалец заменил в должности главного тренера француза Руди Гарсию, возглавившего итальянский "Наполи".
За "Аль-Наср" выступает португальский футболист Криштиану Роналду. В прошлом сезоне клуб финишировал в чемпионате Саудовской Аравии вторым - вслед за "Аль-Иттихадом".
Кто такой Луиш Каштру
61-летний Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в 2019-2021 годах. Под его руководством команда выиграла чемпионат Украины-2020 и дошла до полуфинала Лиги Европы.
Также работал в португальских "Агеди", "Мельяде", "Эштаррежи", "Санжуаненсе", "Панафиеле", "Порту", "Риу Аве", "Шавеше" и "Витории Гимарайнш".
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