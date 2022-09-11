Командование западной группировки ВС РФ отстранено из-за серии поражений в результате наступления Украины, - ГУР МО
Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования из-за сокрушительных поражений, полученных в результате наступления украинских Сил Обороны
Об этом сообщает ГУР МО.
Отмечается, что после серии поражений от украинских Сил Обороны в очередной раз изменено командование западной группировки ВС РФ.
3 целью восстановления "устойчивости управления" группировки, его возглавит командующий группировкой войск "центр" генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ "центр" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.
Известно, что на сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (в должности три недели).
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