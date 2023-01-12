Командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российское командование перемещает мобилизованных на приграничье и зону боевых действий
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в телеграме.
Анна Маляр отметила, что командование ВС РФ усиливает группировку сил в Украине: Россия перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ на украинское приграничье и в зону боевых действий.
Она также добавила, что по состоянию на 10 января в составе войск захватчиков, учитывая оперативный резерв, действуют около 280 формирований, это на 30 больше, чем на прошлой неделе.
Заместитель министра обороны проинформировала, что обстановка в зонах ведения боевых действий продолжает оставаться сложной: "в условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники, кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя".
В частности, россияне производят ротацию своих подразделений в составе региональной группировки сил на территории Беларуси.
- Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что МОУ обеспечило все основные потребности украинских военных, которые определил Генеральный штаб ВСУ.
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