Командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины, - Маляр

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в телеграме.

Анна Маляр отметила, что командование ВС РФ усиливает группировку сил в Украине: Россия перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ на украинское приграничье и в зону боевых действий.

Она также добавила, что по состоянию на 10 января в составе войск захватчиков, учитывая оперативный резерв, действуют около 280 формирований, это на 30 больше, чем на прошлой неделе.

Заместитель министра обороны проинформировала, что обстановка в зонах ведения боевых действий продолжает оставаться сложной: "в условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники, кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя".

В частности, россияне производят ротацию своих подразделений в составе региональной группировки сил на территории Беларуси.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что МОУ обеспечило все основные потребности украинских военных, которые определил Генеральный штаб ВСУ.

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