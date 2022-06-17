Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины.

"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию съе**лся", - рассказывает рашист.

Российский оккупант мобилизованным в "ЛНР" рассказывает, что официально его вообще нет на войне: "Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий маневр. Нигде, даже в России, не фиксируется, что мы здесь находимся".

Впрочем, жена просит мужа не убегать, ведь это будет считаться дезертирством.

В СБУ разговор комментируют так: "Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, согласно которому "россияне своих не бросают". Напротив – они покидают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков".

В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях, и о том, как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа.

Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.

Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .

В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.

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