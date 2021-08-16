Командование США в Кабуле просит талибов не вмешиваться в эвакуацию

Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника США.



Официальный представитель США рассказал журналистам, что военный командир США встретился лицом к лицу с представителями "Талибана", чтобы добиться невмешательства в эвакуацию аэропорта Кабула.



Военные США взяли на себя безопасность аэропорта во время эвакуации иностранных дипломатов и граждан Афганистана после того, как афганское правительство капитулировало в воскресенье, 15 августа.



Во время эвакуации произошла паника.



По меньшей мере трое афганцев уцепились за шасси и фюзеляж военного самолета США и упали с него после взлета. Сообщается, что они не выжили. Также была информация об открытии огня военными США по неконтролируемой толпе.



На фоне этих новых талибы заявили, что возьмут ситуацию под свой контроль.



Высшие военные чиновники США заявляют, что в хаосе в аэропорту Кабула утром 16 августа погибли 7 человек, в том числе некоторые, которые упали с вылетающего американского военно-транспортного самолета.



Чиновники выступили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично обсуждать текущие операции.



Афганцы выбежали на асфальт столичного аэропорта в понедельник, когда тысячи пытались бежать из страны.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома

Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана