Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении.

В частности, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ скрывает массовые дезертирства, за это солдатам угрожает расстрелами. Одно из подразделений этой бригады задержали в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область), во время пробы пересечения госграницы. Рашистов насильственно вернули в зону активных боевых действий. Поэтому оккупанты начали обсуждать сдачу в плен защитникам Украины.

Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии ВС РФ, находящихся на Лиманском направлении.

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"Все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - добавили в пресс-службе.

"Мобилизированные" из ОРДО называют службу в армии РФ рабством и ищут правозащитные организации для бегства с войны.

СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант рассказывает о намерениях покинуть Украину после истечения 90-дневного срока, определенного законодательством РФ для проведения "спецоперации".

Женщины в России агитируют военных писать рапорты и возвращаться домой. В ГУР перехватили разговор оккупанта с родными, где мать переживает, что из-за количества погибших им отменят пенсии.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о том, что из армии РФ невозможно уволиться, а написавших заявление отправляют в так называемую тюрьму, где держат в качестве заложников, не выпускают и унижают. Ротации тоже не предусмотрены, причем штурмуют деревни буквально 8 солдат. Рашист просит мать вернуть его домой.

СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты признаются в массовых бунтах, подразделения отказываются идти в наступление на Харьковском направлении.

В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства русских военных-оккупантов.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов с их близкими. В них они признаются, что готовы бежать из Украины, однако чтобы ее удержать, кремль придумывает новые "обещания".

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