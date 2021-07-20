Командование РФ учит оккупационные войска на Донбассе форсированию водоемов и удерживает снайперов на передовых позициях, - разведка

Об этом передает Главное управление разведки Украины.

Как отмечается, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены:

сборы с корректировщик артиллерийского огня;

обучение с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов за наступательной тематикой.

"Вместе с тем наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ ", - говорится в сообщении.

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