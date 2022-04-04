Командование РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тыс. человек, - Генштаб

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.



"Во время отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства", - пишет Генштаб и добавляет, что командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тыс. человек.



Также наши военные отмечают, что укомплектование вооружением и военной техникой в ​​штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.



Что касается территории Донецкой и Луганской областей, то защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки там отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.



Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.



Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.



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