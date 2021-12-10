Командование РФ распространяет в ОРДЛО сообщения и брошюры с призывом присоединиться к рядам оккупантов, - разведка

Об этом сообщает ГУР, передает Еспресо.TV.



"Противником развернута работа агитационных групп (агитаторов) от воинских частей оккупационных войск, распространяются специальные пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и т.п.), осуществляется массовая рассылка агитационных СМС-сообщений", - заявляет разведка.



Кроме этого, до 25 декабря 2021 года оккупанты ввели временное снижение требований к кандидатам на военную службу по состоянию здоровья, судимости, наличию регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями.



По данным разведки, оккупационное командование усиливает давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих увольнение с военной службы, создает условия по их содержанию, в том числе, затягиванием рассмотрения рапортов, задержкой расчетных выплат, невозвращением личных документов, хранящихся в штабах военных частей.

Напомним, с 1 декабря 2021 года в Вооруженных силах РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начался новый период оперативной и боевой подготовки. На отдельных направлениях Россия ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.