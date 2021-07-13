Командование РФ направило на Донбасс военную комиссию по проверке боевой готовности оккупационных войск, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"С начала текущего месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Так, особое внимание комиссии уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состояния учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ.

В разведке отметили, что также осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровня профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1, 2 АК.

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