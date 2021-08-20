Командование РФ начнет военные сборы на Донбассе 24 августа, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Командование ВС РФ направляет основные усилия на поддержание и наращивание состояния боевой и мобилизационной готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО", - говорится в сообщении.

В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24 по 28 августа.

"В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

Напомним, оккупанты в Орлоя анонсировали военные сборы и призыв "резервистов".

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