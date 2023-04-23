Командование Медсил ВСУ чаще мешает, чем помогает, - волонтер Корчинская
Командование Медицинских сил ВСУ не поддерживает прогрессивные приказы Минздрава, не предоставляет своевременно проходную технику на фронт и в мирных госпиталях держит джипы от партнеров
Об этом в эфире Еспресо заявила общественный деятель и волонтер стабилизационного пункта для раненых Оксана Корчинская.
"Командование Медсил ВСУ, к сожалению, часто нам не помогает, а мешает. Именно тем, что они не поддерживают прогрессивные приказы Минздрава, не предоставляют своевременно проходную технику на фронт, в мирных госпиталях держат джипы наших партнеров. Они части своих начальников госпиталей раздали бронированные джипы, переданные ООН", - отметила она.
По словам Корчинской, на фронт они не попали.
"Так не должно быть. Их должны отдать начмедам, работающим в таких местах, как Бахмут, и управляющим эвакуацией нескольких стабилизационных пунктов под обстрелами. От их организации зависит эвакуация и жизнь наших бойцов. Руководители госпиталей могут себе ездить на любых автомобилях – никто на них в мирных городах не станет охотиться или ракетами стрелять. Этот диссонанс в распределении иногда удивляет", - подытожила волонтер.
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