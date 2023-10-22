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Командование Медицинских сил ВСУ блокирует процесс передачи необходимой помощи от Запада, - волонтер Корчинская

22 октября, 2023 воскресенье
10:37
Война с Россией

Командование Медицинских сил ВСУ спекулирует на теме передачи медицинской помощи Украине. На военную медицину выделяется отдельный бюджет, но командование его неликвидно использует

Об этом рассказала волонтер, медицинский координатор прифронтового стабпункта Оксана Корчинская в эфире телеканала "Еспресо".

"Эстонцы уже несколько раз передавали госпитали и передвижные палатки, которые нужно разворачивать много дней. Волонтеры говорят, что их на складе Медицинских сил уже больше 15. Каждая такая палатка или мобильная больница стоит несколько миллионов долларов. Но вместо этого на фронте нужны передвижения "кунги", в первую очередь для стабпунктов именно бригад. Это машины, с помощью которых можно было бы стабилизировать раненых", - сообщила Корчинская.

Полгода идет контрнаступление, и мы в большинстве своем находимся уже на деоккупированных территориях, где уничтожена вся инфраструктура. Там невозможно развернуть стабпункт, как в прифронтовых зонах. Нужны передвижные конструкции на колесах, и они есть на Западе, отметила Корчинская.

"Страны ЕС, американские сенаторы объяснили мне, что на военную медицину выделяется отдельный бюджет, но Командование Медицинских сил ВСУ его неликвидно использует. Командование спекулирует и говорит, что приоритетом пакетов гуманитарной помощи западных партнеров являются боевые комплекты и военная техника, это неправда" , – подчеркнула волонтер.

По ее словам, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий запрещает нардепам этот вопрос выносить на комитет военной медицины.

"Он объясняет, что нардепы не имеют права поднимать эти вопросы. Это привело к тому, что несколько народных депутатов из этого Комитета лично пытаются помочь фронту, но системные решения не принимаются. Это странная позиция Радуцкого. Я постараюсь с ним переговорить, потому что он принципиально блокирует всю работу по военной медицине, а также генерал Остащенко не занимается планированием на будущее, обеспечением медицинских пунктов, эвакуационного транспорта", - сообщила Корчинская.

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