Командование Черноморского флота РФ запретило кораблям выходить из бухты в Севастополе из-за потери крейсера "Москва", поэтому они не могут наступать на Украину, - Геращенко

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко .



По информации разведки, командование Черноморского флота запретило судам ВМС РФ выходить из бухты временно оккупированного Севастополя, пока не будут установлены причины гибели крейсера "Москва" и найдено эффективное противодействие украинским противокорабельным ракетам "Нептун".



"Таким образом, российский флот оказался фактически замкнутым в гавани временно оккупированного украинского Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах из-за угрозы потери других кораблей", - подчеркнул Антон Геращенко.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не подлежит восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва".

Во временно оккупированном Россией Севастополе состоялась церемония прощания с крейсером "Москва".

Пентагон подтвердил , что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами".

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