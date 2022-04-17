Командование Черноморского флота РФ запретило кораблям выходить из бухты в Севастополе из-за потери крейсера "Москва", поэтому они не могут наступать на Украину, - Геращенко
Командование Черноморского флота РФ не позволяет своим кораблям выходить из бухты в Севастополе до установления причин затопления крейсера "Москва", поэтому они не способны планировать наступление в территориальных водах Украины
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко .
По информации разведки, командование Черноморского флота запретило судам ВМС РФ выходить из бухты временно оккупированного Севастополя, пока не будут установлены причины гибели крейсера "Москва" и найдено эффективное противодействие украинским противокорабельным ракетам "Нептун".
"Таким образом, российский флот оказался фактически замкнутым в гавани временно оккупированного украинского Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах из-за угрозы потери других кораблей", - подчеркнул Антон Геращенко.
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