Командовал отделением спецподразделения "ДНР" и охранял главаря оккупантов: в Украине к восьми годам заключения приговорили наемника РФ

Об этом информирует пресс-центр Офиса генпрокурора .



"При публичном обвинении Сумской областной прокуратуры приговором суда житель г. Одесса признан виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья", - говорится в сообщении.



Во время судебного заседания прокурор доказал, что в 2014 году осужденный добровольно уехал в Донецк и поступил в "ДНР". У него звание лейтенанта, награжденный оккупантами медалью "За боевые заслуги". Также наемник занимал должность командира отделения спецподразделения. В частности, он лично сопровождал военную технику и охранял одного из руководителей "ДНР".



На суде мужчина признал вину частично: подтвердил, что около 2,5 лет служил в "ДНР", но отрицал участие в деятельности террористической организации. Несмотря на его позицию, вина русского наемника была подтверждена собранными доказательствами. Приговора суда он ждал за решеткой.

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