Об этом сообщили в telegam-канале СБУ 20 мая.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения он приказал подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

"Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Таким образом, Рузинский выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тыс. российских военных, входивших в состав оккупационной группировки "Балаклия". Для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепок".

"В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира – командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО "Смерч", - добавляется в посте.

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Также Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.

Кроме этого, сообщается, что за ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более 1 тыс. рашистов, находившихся в ведении Рузинского.

А сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию РФ, где сейчас скрывается от правосудия.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.