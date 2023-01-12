Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ сообщила о подозрении депутату государственной думы РФ Адаму Делихманову, он участвовал в захвате Мариуполя.

"Должностное лицо входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области", - говорится в тексте СБУ.

Там, по данным спецслужбы, он возглавил группировку войск РФ, в которые входили отряды Росгвардии и подразделения МВД РФ по делам Чеченской Республики.

"С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь", - подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Также отмечается, что Делихманов публиковал видео Рамзана Кадырова в телеграммах, где тот оправдывает вооруженную российскую агрессию против Украины.

Адаму Делихманову сообщили о подозрении по статьям УКУ:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Напомним, ранее пять боевиков "ЛДНР" приговорили к 13 годам заключения за штурм Мариуполя и Северодонецка.

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