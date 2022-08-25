Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательства совершения преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны секретаря совета безопасности Чеченской республики Апти Ароновича Алаудинова.

Задокументировано, что в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии РФ и в захвате территорий Украины. Апти Алаудинов лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы отряду "Ахмат". В результате, эти населенные пункты Луганщины были оккупированы врагом по принципу выжженной земли.

Кремль оценил "заслуги" чеченского командира, присвоив ему звезду героя России, а фейковое правительство "ЛНР" удостоило его звание героя "ЛНР".

Следователи СБУ объявили Алаудинову о подозрении. Его местонахождение устанавливается.

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