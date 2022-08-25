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Командовал кадыровцами на Луганщине: секретарю совета безопасности Чечни заочно сообщили о подозрении

25 августа, 2022 четверг
16:50
война с Россией

СБУ сообщила о подозрении секретарю совбеза Чеченской республики Апте Алаудинову, под командованием которого кадыровцы захватывали населенные пункты Луганщины по принципу выжженной земли

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательства совершения преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны секретаря совета безопасности Чеченской республики Апти Ароновича Алаудинова.

Задокументировано, что в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии РФ и в захвате территорий Украины. Апти Алаудинов лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы отряду "Ахмат". В результате, эти населенные пункты Луганщины были оккупированы врагом по принципу выжженной земли.

Кремль оценил "заслуги" чеченского командира, присвоив ему звезду героя России, а фейковое правительство "ЛНР" удостоило его звание героя "ЛНР".

Следователи СБУ объявили Алаудинову о подозрении. Его местонахождение устанавливается.

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