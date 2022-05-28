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Командиры запрещают россиянам эвакуировать раненых, чтобы не рисковать техникой, - разведка

28 мая, 2022 суббота
09:40
война с Россией

Командиры запрещают российским военным эвакуировать раненых с поля боя во избежание потерь автомобильной техники

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

Разведчики отмечают, что во избежание ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.

По данным ГУР МО, с начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения РФ задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от границы.

Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

В то же время, около 3 тыс. тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

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эвакуация
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