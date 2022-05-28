Командиры запрещают россиянам эвакуировать раненых, чтобы не рисковать техникой, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

Разведчики отмечают, что во избежание ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.

По данным ГУР МО, с начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения РФ задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от границы.

Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

В то же время, около 3 тыс. тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

18 мая ГУР МО сообщало, что российские военные продолжают саботировать приказы командования и отказываются от участия в боевых действиях.

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