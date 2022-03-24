Командиры поврежденных в Бердянске российских кораблей – предатели, которые в 2014 году перешли служить оккупанту, - Минобороны

Об этом заявило Минобороны .



"Командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году предал присяге и перешел на сторону оккупантов. Его «товарищ» капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир ВДК" момент предательства был старшим помощником командира ВДК "Константин Ольшанский", - говорится в сообщении.



В порту Бердянска на корабле "Саратов" сдетонировал боекомплект и произошел пожар, а на судне "Новочеркасск" погибли три кафира, еще двое получили ранения.



"Вот, что бывает когда берешь на службу изменников. Они слабы, в 2014 году не устояли и взяли 30 серебряников, и сегодня благодаря их "профессионализму" у решистов еще два БДК потеряли боеспособность. Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелите свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам даже за награду какую-нибудь дадим.В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска"", - отметили в Минобороны.

Напомним, общественный активист Виктор Дудукалов сообщил о подрыве вражеского корабля в порту Беряднская.

ВСУ сообщили об уничтожении в порту Бердянска большого десантного корабля россиян "Орск".

ГНСУ поблагодарила российского пропагандиста за сюжет о корабле кафиров в порту Бердянска.

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