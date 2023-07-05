Командиры оккупационных войск в Луганской области отказываются комплектовать части зэками из-за их неудовлетворительной военной подготовки
Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за неудовлетворительной военной подготовки заключенных
Об этом информирует представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Он сообщил, что из-за значительных потерь личного состава командование войск РФ заставляет свои подразделения комплектоваться бывшими узниками российских исправительных колоний.
"А, например, командование 20-й армии оккупационных войск РФ пытается отказаться от комплектования своих частей, дислоцирующихся на территории временно оккупированной Луганской области, бывшими зэками из-за, мягко говоря, неудовлетворительного уровня военной подготовки, повышенных рисков дезертирства и проявления неповиновения" , – отметил спикер.
- За последние сутки, 4 июля, россияне потеряли в Украине 670 военных. В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 231 700 солдат.
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