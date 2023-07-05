Об этом информирует представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он сообщил, что из-за значительных потерь личного состава командование войск РФ заставляет свои подразделения комплектоваться бывшими узниками российских исправительных колоний.

"А, например, командование 20-й армии оккупационных войск РФ пытается отказаться от комплектования своих частей, дислоцирующихся на территории временно оккупированной Луганской области, бывшими зэками из-за, мягко говоря, неудовлетворительного уровня военной подготовки, повышенных рисков дезертирства и проявления неповиновения" , – отметил спикер.