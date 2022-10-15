Командиры морского флота РФ приступили к агитации: обещают контрактникам высокую зарплату и гарантируют не отправлять на войну в Украину
В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую
Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба.
"В вооруженных силах РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота РФ начали агитационную работу с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения", - рассказали в ВСУ.
- Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиаударов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное