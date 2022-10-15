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Командиры морского флота РФ приступили к агитации: обещают контрактникам высокую зарплату и гарантируют не отправлять на войну в Украину

15 октября, 2022 суббота
22:08
война с Россией

В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую

Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба.

"В вооруженных силах РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота РФ начали агитационную работу с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения", - рассказали в ВСУ.

  • Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиаударов.

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