Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что наконец-то будут с родными украинские воины, а именно командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь "Калина", майор Национальной гвардии Украины Олег Хоменко, полковник Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров" Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из "Азовстали", которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.