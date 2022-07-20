Командиры флота РФ проводят профилактические мероприятия по неповиновению приказам и пьянству воинов
Из-за низкой дисциплины в подразделениях войск, привлекаемых к боям на территории Украины, командование северного флота России проводит профилактические мероприятия
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины.
Отмечается, что среди российских военных преуспевает пьянство и неповиновение приказам командиров.
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