Командиры флота РФ проводят профилактические мероприятия по неповиновению приказам и пьянству воинов

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины.

Отмечается, что среди российских военных преуспевает пьянство и неповиновение приказам командиров.

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