Командиры армии РФ бегут из Херсона и правобережья Херсонщины, - Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководство оккупантов покидает правобережье Херсонщины
Об этом он написал в телеграмме.
"Не очень, но немного жаль тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - сказал он.
- 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.
- 13 августа взрывы прогремели во временно оккупированных городах. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах в северо-восточной части города. Советник городского головы Мариуполя также сообщил о "взрыве, который слышал весь город".
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