Командиры армии РФ бегут из Херсона и правобережья Херсонщины, - Ким

Об этом он написал в телеграмме.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - сказал он.

Город Херсон, стоит отметить, тоже находится на правом берегу Днепра.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

13 августа взрывы прогремели во временно оккупированных городах. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах в северо-восточной части города. Советник городского головы Мариуполя также сообщил о "взрыве, который слышал весь город".

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