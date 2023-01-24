Командиру авиаполка РФ, из-за приказов которого погибли 88 украинцев, объявили подозрение

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил России по сговору с командованием отдавал приказы выпускать ракеты, от которых погибли 88 человек и ранены 240.

Следствие установило, что полковник причастен к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в г. Одесса, городскому дому культуры в городе Лозовая Харьковской области, ТЦ в Кременчуге Полтавской области, жилому дому и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области и дому в городе Днепр.

Прокуратура отмечает, что целью российских атак является устрашение мирных жителей и давление на украинское руководство, чтобы те пошли на уступки и выгодные для страны-спонсора терроризма условия. Подозреваемый сознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным пунктам Украины приносят разрушение и смерть, отмечают в ОГП.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому полковнику, который обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам", - пишет прессслужба.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших

Российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.

Депутату госдумы Бабакову 30 ноября 2022 года объявили подозрение за поддержку ничтожных законов относительно включения временно оккупированных территории Запорожской, Херсонской областей и двух районов Николаевщины в состав России.

Один из депутатов Госдумы России, голосовавший за принятие временно оккупированных территорий Луганщины, Донецкой области, Херсонщины и Запорожской области, 13 декабря 2022 года получил подозрение.

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов государственной думы России, голосовавших за признание псевдореспублик оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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