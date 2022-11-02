Командиров подразделений российской армии от Чечни будут судить за преступления в Киевской области
Будут судить командиров подразделений российской армии от Чечни, пытавших мирное население в Гостомеле и захвативших Бородянский психоневрологический интернат
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Направлены в суд обвинительные акты в отношении заместителя начальника Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Чеченской Республике, а также в отношении командира 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" одной из бригад Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ", - говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что в марте под руководством одного из обвиняемых российские и чеченские военные захватили Бородянский психоневрологический интернат.
Оккупанты пытали пациентов и персонал - запрещали выезжать, лишили пищи и воды, а вблизи медучреждения разместили реактивные системы залпового огня, из которых обстреливали другие населенные пункты и позиции ВСУ: "Пациентов и персонал использовали как живой щит".
Еще один обвиняемый на протяжении февраля-марта удерживал мирное население в подвалах домов поселка Гостомель Киевской области. Пресс-служба пишет, что злоумышленник прикрывался украинцами наших Вооруженных Сил.
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