Командиров подразделений российской армии от Чечни будут судить за преступления в Киевской области

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Направлены в суд обвинительные акты в отношении заместителя начальника Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Чеченской Республике, а также в отношении командира 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" одной из бригад Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ", - говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что в марте под руководством одного из обвиняемых российские и чеченские военные захватили Бородянский психоневрологический интернат.

Оккупанты пытали пациентов и персонал - запрещали выезжать, лишили пищи и воды, а вблизи медучреждения разместили реактивные системы залпового огня, из которых обстреливали другие населенные пункты и позиции ВСУ: "Пациентов и персонал использовали как живой щит".

Еще один обвиняемый на протяжении февраля-марта удерживал мирное население в подвалах домов поселка Гостомель Киевской области. Пресс-служба пишет, что злоумышленник прикрывался украинцами наших Вооруженных Сил.

13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.

В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение экс-главаря "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен в ВСУ.

Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену.

После оккупации начали работать на русских оккупантов. Пятерых правоохранителей из Мариуполя будут судить за госпредательство Об этом информирует Государственное.

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