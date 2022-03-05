Командирам оккупантов приказали забрать у подчиненных документы, вывозить тела погибших ночью и хоронить в братских могилах или уничтожать на месте, - Гончаренко
Российское командование приказало командирам оккупационных подразделений забрать у подчиненных документы, а тела погибших вывозить из Украины в ночное время и хоронить в братских могилах или уничтожать на месте
Об этом говорится в документе за подписью заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, обнародованном в Telegram украинским нардепом Алексеем Гончаренко.
"Изъять с 1 марта 2022 г. у личного состава, участвующего в специальной операции на территории Украины, документы, подтверждающие личность (удостоверения, военные билеты, жетоны). ... Обеспечить с 1 марта 2022 г. скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле (в том числе в Республике Беларусь) с присвоением номера. При невозможности проведения эвакуации тел с 1 марта 2022 г. принять меры по их уничтожению на месте. Довести с 1 марта 2022 г. эти указания до командиров подразделений, которые участвуют в проведении специальной операции на территории Украины", - говорится в документе.
К сообщению нардеп Гончаренко добавил фото документа.
"В бой без аптечки, матерям наврут, тела сожгут или закопают без таблички. А без документов даже личность не установишь, чтобы родителям сказать. Концы в воду", - прокомментировал документ Гончаренко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное