Командирам оккупантов приказали забрать у подчиненных документы, вывозить тела погибших ночью и хоронить в братских могилах или уничтожать на месте, - Гончаренко

Об этом говорится в документе за подписью заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, обнародованном в Telegram украинским нардепом Алексеем Гончаренко.



"Изъять с 1 марта 2022 г. у личного состава, участвующего в специальной операции на территории Украины, документы, подтверждающие личность (удостоверения, военные билеты, жетоны). ... Обеспечить с 1 марта 2022 г. скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле (в том числе в Республике Беларусь) с присвоением номера. При невозможности проведения эвакуации тел с 1 марта 2022 г. принять меры по их уничтожению на месте. Довести с 1 марта 2022 г. эти указания до командиров подразделений, которые участвуют в проведении специальной операции на территории Украины", - говорится в документе.



К сообщению нардеп Гончаренко добавил фото документа.









"В бой без аптечки, матерям наврут, тела сожгут или закопают без таблички. А без документов даже личность не установишь, чтобы родителям сказать. Концы в воду", - прокомментировал документ Гончаренко.