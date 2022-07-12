Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"С тех пор как мы 24 июня мы увидели видео допроса наших военнопленных, которое распространяло минобороны Российской Федерации, у нас не было никакой связи с Максимом. Мы не имеем представления, где он и его собратья находятся. Их состояние неизвестно. Мы начали процесс оформление внесения его в списки пленных и подготовили весь пакет документов. Однако мы не знаем, занесен ли он в списки пленных. Нам неизвестно ничего", - рассказала Буткевич.

Госпожа Евгения сообщила, что, начиная с 24 июня, о Максиме Буткевиче в российских пабликах продолжает распространяться дезинформация.

"Нам известно лишь, что российские паблики не останавливаются распространять извращенную информацию о моем сыне. Это началось 24 июня и продолжается по сегодняшний день. Они распространяют информацию о том, что он является командиром взвода нацистов, русофобом и пропагандистом, который прикрывается правозащитной деятельностью. Мы все это терпим две недели, потому что так нужно. Однако теперь мы поняли, что Максим является человеком, который 20 лет помогал людям и теперь, когда он и его собратья оказались в такой сложной ситуации, об этом должны начать говорить", - добавила она.

10 июля стало известно, что россияне в Луганской области взяли в плен правозащитника Максима Буткевича

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