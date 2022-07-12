"Командир взвода нацистов" и "пропагандист" - российские паблики разгоняют дезинформацию о моем сыне, - мать основателя "Общественного радио" Буткевича
Мама основателя "Общественного радио" Максима Буткевича Евгения сообщила, что российские паблики, начиная с 24 июня, распространяют ложную информацию о ее сыне
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"С тех пор как мы 24 июня мы увидели видео допроса наших военнопленных, которое распространяло минобороны Российской Федерации, у нас не было никакой связи с Максимом. Мы не имеем представления, где он и его собратья находятся. Их состояние неизвестно. Мы начали процесс оформление внесения его в списки пленных и подготовили весь пакет документов. Однако мы не знаем, занесен ли он в списки пленных. Нам неизвестно ничего", - рассказала Буткевич.
Госпожа Евгения сообщила, что, начиная с 24 июня, о Максиме Буткевиче в российских пабликах продолжает распространяться дезинформация.
"Нам известно лишь, что российские паблики не останавливаются распространять извращенную информацию о моем сыне. Это началось 24 июня и продолжается по сегодняшний день. Они распространяют информацию о том, что он является командиром взвода нацистов, русофобом и пропагандистом, который прикрывается правозащитной деятельностью. Мы все это терпим две недели, потому что так нужно. Однако теперь мы поняли, что Максим является человеком, который 20 лет помогал людям и теперь, когда он и его собратья оказались в такой сложной ситуации, об этом должны начать говорить", - добавила она.
- 10 июля стало известно, что россияне в Луганской области взяли в плен правозащитника Максима Буткевича
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