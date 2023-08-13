Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в Эспрессо.

По его словам, направление дронов перспективно и приоритетно, ведь эффективно проявляет и поражает враждебные цели. Он отметил, что важно знать, какие комплектующие к БПЛА РФ производит сама, а какие получает из-за границы, а также в каком количестве.

"Именно поэтому Силы обороны, понимая вызовы с точки зрения применения БПЛА дальнего, среднего, ближнего радиуса действия, достаточно мощно настраивают систему РЭР, которая помогает обнаруживать их на ранней стадии, а также средства огневого поражения и РЭБ-удаления, подавляющие частоты управления, заземлить беспилотники. На любое действие есть противодействие", - подчеркнул он.