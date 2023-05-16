Об этом сообщает пресс-служба.

На открытках есть QR-коды с аудиоисториями героев. Открытки озвучивали бойцы, волонтеры, музыканты, журналисты и спасающие жизнь работники критической инфраструктуры, которые восстанавливают электросети и дорожное движение, предоставляют почтовые и перевозочные услуги.

В частности речь идет о командире полка "Азов" Денисе Прокопенко, волонтере Тате Кеплер, бойцу Катерины (Пташке) Полищук, журналисте Игоре Лаченкове, военном Александре Будьке с позывным Терен, пилоте-истребителе Вадиме Ворошилове Karaya и др. Также вы услышите голоса людей, которые спасают жизнь, восстанавливают электросети и дорожное движение, предоставляют почтовые и перевозочные услуги.

"Подготовьтесь, каждая из них заставит вас плакать. Но обещаем, это будет от чувства гордости, принадлежности и убеждения "могу еще" в самые темные времена. Их слова наполняют, поддерживают и пробуждают новую силу внутри вас", - пишет пресс-служба.

Купить "Открытки Героев" можно в центральных отделениях Укрпошты и онлайн .

Стоимость одной открытки – 40 грн. Всю прибыль передают на дроны для Вооруженных Сил Украины.

12 иллюстраторов создавали открытку в своем стиле героя. К примеру, Дениса Прокопенко нарисовала и озвучила его жена Катерина.