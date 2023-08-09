Командир подразделения Terra рассказал об отрядах смертников РФ на Бахмутском направлении
Командир подразделения аэроразведки "Terra" в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов отметил, что на Бахмутском направлении россияне используют подразделения смертников
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне используют подразделения смертников. Это зеки, которых они не хотят у себя видеть и не жалеют. Их используют как мясо, не эвакуируют, не дают им подкрепления", - подчеркнул Волохов.
По словам командира, украинские защитники уничтожают врага, стоящего на пути к победе.
"Вагнеровцы, кадыровцы, морпехи, спецподразделения которые десантируются на вертолетах, - все это мы уже видели. Не надо их бояться, пуля не разбирает, и артиллерийскому снаряду безразлично. Неважно, кого россияне бросают в бой, от этого наши действия не меняются. Если они будут стоять на нашем пути, то мы их уничтожим", - подчеркнул Волохов.
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