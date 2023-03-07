Об этом командир Kraken, гуровец с позывным Вито рассказал одному из украинских изданий.

Село Русская Лозовая в конце апреля впервые освобождали под флагом Kraken, после обороны Харькова и спецоперации "Ольховка".

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – улыбаясь, сказал Вито.

Командир подразделения Кraken рассказывает, что операция начиналась с поселка Лесное, в серой зоне, на возвышенности. С первого раза войти не удалось.

Перед второй попыткой разведчики вошли в деревню и привели местного коллаборанта. От него узнали подробнее о силах россиян.

"У нас было где-то 200-220 человек. Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку", – говорит Вито.

Скиф вспоминает: "Заходили через лесной массив ночью на ноге, пешком. Несли стрелковое оружие, гранатометы и пару ПТУРов. Шли по кладбищу, зачищали улицы, двигались в центр, где была церковь. Потом я выбрал ее как наш опорный пункт. По словам агентуры это было единственное здание с добротным подвалом, где можно было спрятаться.

Одна из групп взяла в плен россиян с минами и картой минирований. Когда на Русскую Лозовую со стороны Питомника выдвинулась неприятельская бронетехника, бойцы закрепились в церкви, по которой работала авиация и танк.

"Закрепились здесь примерно на трое суток, хотя не рассчитывали на такой срок. Провизии было на сутки. Подкармливали местные жители", – рассказывает Скиф и добавляет, что тогда получил ранение.

Команда удерживала населенный пункт до подхода украинской бронегруппы и тяжелого вооружения. Бойцы устроили пеший маршрут через лесной массив, откуда приносили боекомплекты. А потом на бронированном КамАЗе прорывались с боеприпасами, провизией и забирали пленных.

После прорыва основных сил по трассе Русскую Лозовую окончательно зачистили. На следующий день в шесть утра противник попытался вернуть позиции, однако успеха не имел.

"Начали штурмовать наш опорный пункт на трассе. Мы с ребятами отправились из центра поселка на подкрепление. Очень помогла наша артиллерия. Несколько их "коробок" (БТР – ред.) размотали сразу, на подъезде. Пехота начала отступать. Наверное, у них работал "Орлан", они увидели наше расположение и начали крыть минометным огнем. Тогда я и получил ранение", – добавил командир батальона Скиф.