Командир одного из подразделений ЧВК Вагнера сбежал в Норвегию и готов свидетельствовать против Пригожина, - правозащитники
Командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирается дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
Об этом сегодня, 15 января 2023 года, заявил действующий в эмиграции российский правозащитный центр Gulagu.net.
Согласно предоставленной информации, Медведев "смог покинуть территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг 12 января и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и попросил защиты и политического убежища".
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"Под охраной из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где предоставили жилье в центре для нарушителей миграционного законодательства. На днях начинается процедура политического убежища и международной защиты", - отмечается в заявлении Gulagu.net.
За все время с начала войны против Украины из РФ в Европу, говорят правозащитники, "впервые сбежал бывший командир одного из подразделений по существу террористической организации Вагнера, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян" .
На переданном Gulagu.net видео Андрей Медведев коротко рассказывает, что у него есть свидетельства о расстрелах на территории ОРЛО лиц, которых сначала записали в ЧВК Вагнера, но потом они отказывались отправляться на боевые действия против украинцев. Речь идет о завербованных в компанию из мест лишения свободы.
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"Насколько мне достоверно известно, часть заключенных хоронили на месте", – говорит экс-командир подразделения вагнеровцев.
Ликвидированных наемников, добавил он, оформляли как "пропавших без вести".
- По мнению советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, Пригожин имеет политические амбиции, но конкурировать с Путиным не способен . В то же время, по оценке Денисенко, целью владельца ЧВК Вагнера является собственная фракция в думе.
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