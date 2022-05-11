Об этом он написал в фейсбуке .

"Если мировая цивилизация еще имеет общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных!" – подчеркнул он.

Волына рассказал, что именно морская пехота научила его по-настоящему любить Украину: смело и отчаянно, с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно.

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"И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Потому что в ней – любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Эта любовь нет предела! Морская пехота – это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свои жизни за Родину. Это побратимы, которые всегда делят последнее поровну на всех, готовы подставить свое плечо и протянуть руку помощи! , – заметил он.

7 мая сообщалось, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Однако заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил , что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских, ведь нет спецтехники для разбора завалов.

9 мая оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области. Штурм длится до сих пор.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар считает , что для спасения военных Мариуполя нужна поддержка "третьей стороне".

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