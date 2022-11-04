Командир экипажа SpaceX Inspiration4 пожертвовал $100 тыс. на скорые для Украины через UNITED24
Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвовал 100 тысяч долларов на автомобили скорой помощи класса C для украинских врачей
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Американский пилот военных реактивных самолетов поддержал сбор своего друга — посла UNITED24, астронавта Скотта Келли", — объясняет Федоров.
- Напомним, легендарный астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и подарил Украине скорую.
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