Об этом в интервью АрмияInform рассказал полковник Сергей Яременко с позывным Гранит, который руководит 96-й зенитной ракетной бригадой воздушного командования "Центр".

Почти одновременно с разных направлений летели 16 баллистических целей, большинство из них прицельно на комплекс Patriot. Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, довольно высоко, чтобы снизить вероятность повреждений инфраструктуры", – рассказал комбриг.

"Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание. После доклада "Воздушное пространство – чистое, все цели уничтожены" эмоций никто не сдерживал… Уже позже мы узнали, что среди этих целей было 6 "кинжалов", – добавил он.

По его словам, страны-партнеры также были приятно удивлены работой системы ПВО, уничтожившей "гиперзвуковые" ракеты.

"Их комплекс реализовал себя в полной мере, доказал, что способен уничтожать цели, которые россияне позиционировали невозможными для сбивания", - резюмировал полковник.