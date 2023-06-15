Командир бригады, сбившей 6 "кинжалов" над Киевом: "Был шокирован выдержкой военных, они не запаниковали ни на секунду"
Силы противовоздушной обороны, сбившие 16 мая над Киевом шесть ракет "Кинжал", продемонстрировали немалую выдержку и профессионализм и действовали организованно
Об этом в интервью АрмияInform рассказал полковник Сергей Яременко с позывным Гранит, который руководит 96-й зенитной ракетной бригадой воздушного командования "Центр".
Почти одновременно с разных направлений летели 16 баллистических целей, большинство из них прицельно на комплекс Patriot. Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, довольно высоко, чтобы снизить вероятность повреждений инфраструктуры", – рассказал комбриг.
"Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание. После доклада "Воздушное пространство – чистое, все цели уничтожены" эмоций никто не сдерживал… Уже позже мы узнали, что среди этих целей было 6 "кинжалов", – добавил он.
По его словам, страны-партнеры также были приятно удивлены работой системы ПВО, уничтожившей "гиперзвуковые" ракеты.
"Их комплекс реализовал себя в полной мере, доказал, что способен уничтожать цели, которые россияне позиционировали невозможными для сбивания", - резюмировал полковник.
- 16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. ПВО сбила все 6 "кинжалов", которые оккупанты направили на столицу Украины.
- Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ, ведь оккупанты позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.
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