Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
Командир Азову, подполковник Денис "Рэдис" Прокопенко в воскресенье, 16 июля, встретился с личным составом бригады - недавно военный вернулся из Турции, до этого он находился в российском плену
Об этом пишет официальный канал бригады "Азов ".
Во время встречи Прокопенко сказал, что планирует вернуться к военному делу и подчеркнул необходимость вернуть из плена всех украинских воинов.
"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Я — солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела". Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", – сказал он.
Подполковник считает, что основные усилия должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.
Отмечается, что подполковник Денис Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время вернется к исполнению служебных обязанностей.
"Личный состав Азова, ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач", - говорится в сообщении.
- 8 июля Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.
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