Команда Ярмоленко сенсационно победила "Челси" в лондонском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе. Его одноклубникам в матче с лидером Премьер-лиги пришлось дважды отыгрываться. На голы Тьягу Силвы и Мэйсона Маунта они ответили точными ударами Мануэля Лансини с пенальти и Джеррода Бовена.

Победу "Вест Хэму" на 87-й минуте принес Артур Масуаку.

"Челси", несмотря на поражение 2:3, остался с 33 очками на первом месте в турнирной таблице. "Вест Хэм" имеет 27 пунктов и идет четвертым.

Чемпионат Англии

15-й тур

4 декабря

"Вест Хэм" - "Челси" 3:2

Голы : Лансини, 40 (пен.), Бовен, 54, Масуаку, 87 - Силва, 28, Маунт, 44