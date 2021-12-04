Команда Ярмоленко сенсационно победила "Челси" в лондонском дерби
В 15-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, неожиданно победил "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе. Его одноклубникам в матче с лидером Премьер-лиги пришлось дважды отыгрываться. На голы Тьягу Силвы и Мэйсона Маунта они ответили точными ударами Мануэля Лансини с пенальти и Джеррода Бовена.
Победу "Вест Хэму" на 87-й минуте принес Артур Масуаку.
"Челси", несмотря на поражение 2:3, остался с 33 очками на первом месте в турнирной таблице. "Вест Хэм" имеет 27 пунктов и идет четвертым.
Чемпионат Англии
15-й тур
4 декабря
"Вест Хэм" - "Челси" 3:2
Голы : Лансини, 40 (пен.), Бовен, 54, Масуаку, 87 - Силва, 28, Маунт, 44
- Напомним, 2 декабря главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что переход Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэма" в итальянский клуб невозможен из-за лимита на легионеров.
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