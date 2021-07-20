Команда УПЛ объявила о переходе форварда итальянского клуба
Аргентинский форвард итальянского "Дженоа" Клаудио Спинелли перешел в "Александрию"
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии" .
Аргентинец заключил с украинским клубом контракт на два года. Идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде, не сообщается.
24-летний Спинелли является воспитанником аргентинского "Тигре". Также на родине выступал за "Сан-Мартин Сан-Хуан". В 2018 году перешел в итальянскую "Дженоа", которая арендовала его другому итальянскому клубу - "Кротоне" и словенском "Копер".
В высшем дивизионе чемпионата Италии Спинелли не сыграл ни одного матча. В Серии B провел всего 6 игр и забил 1 гол.
В прошлом сезоне в 29 матчах за "Копер" забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, 15 июля бывший защитник сборной Украины Евгений Селин подписал контракт с черниговской "Десной".
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