Команда УПЛ объявила о переходе форварда итальянского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии" .

Аргентинец заключил с украинским клубом контракт на два года. Идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде, не сообщается.

24-летний Спинелли является воспитанником аргентинского "Тигре". Также на родине выступал за "Сан-Мартин Сан-Хуан". В 2018 году перешел в итальянскую "Дженоа", которая арендовала его другому итальянскому клубу - "Кротоне" и словенском "Копер".

В высшем дивизионе чемпионата Италии Спинелли не сыграл ни одного матча. В Серии B провел всего 6 игр и забил 1 гол.

В прошлом сезоне в 29 матчах за "Копер" забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.