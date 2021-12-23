Команда украинца сенсационно победила претендента на чемпионство в Италии
В 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Специя", за которую выступает украинец Виктор Коваленко, неожиданно обыграла в гостях "Наполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коваленко всю игру в Неаполе просидел в запасе. Судьбу матча решил автогол Жуана Жезуса на 37-й минуте.
"Специя" победила "Наполи" 1:0, набрала 16 очков и ушла на перерыв в Серии А на 17 месте. "Наполи" имеет 39 пунктов и идет третьим. Впереди неаполитанцев – "Интер" (46 баллов) и "Милан" (42).
Чемпионат Италии
19-й тур
22 декабря
"Наполи" - "Специя" 0:1
Гол : Жезус, 37 (авт.)
- Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой".
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