Об этом сообщает Еспресо.TV.

Виктор Цыганков впервые попал в заявку на игру после перехода в "Жирону", но просидел весь матч в запасе.

Команда украинца доигрывала встречу в меньшинстве после удаления на 79-й минуте Сантьяго Буэно.

Каталонцам не хватило считанных секунд, чтобы удержать ничью. В компенсированное время "Вильярреал" получил право на пенальти, но Жерар Морено не смог обыграть голкипера. Тем не менее, в ворота "Жироны" был назначен еще один одиннадцатиметровый, реализованный Дани Парехо.

"Жирона" проиграла "Вильярреалу" 0:1 и с 21 очком и идет в турнирной таблице 11-й. "Вильярреал" с 31 пунктом вышел на пятое место.

Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

Чемпионат Испании

18 тур

22 января

"Вильярреал" – "Жирона" 1:0

Гол: Парехо, 90+10 (пен.)

17 января Виктор Цыганков перешел из "Динамо" в "Жирону".

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