Команда Цыганкова в меньшинстве проиграла "Вилярреалу" в чемпионате Испании
В 18-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона", за которую выступает украинец Виктор Цыганков, уступила "Вильярреалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Виктор Цыганков впервые попал в заявку на игру после перехода в "Жирону", но просидел весь матч в запасе.
Команда украинца доигрывала встречу в меньшинстве после удаления на 79-й минуте Сантьяго Буэно.
Каталонцам не хватило считанных секунд, чтобы удержать ничью. В компенсированное время "Вильярреал" получил право на пенальти, но Жерар Морено не смог обыграть голкипера. Тем не менее, в ворота "Жироны" был назначен еще один одиннадцатиметровый, реализованный Дани Парехо.
"Жирона" проиграла "Вильярреалу" 0:1 и с 21 очком и идет в турнирной таблице 11-й. "Вильярреал" с 31 пунктом вышел на пятое место.
Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
Чемпионат Испании
18 тур
22 января
"Вильярреал" – "Жирона" 1:0
Гол: Парехо, 90+10 (пен.)
- 17 января Виктор Цыганков перешел из "Динамо" в "Жирону".
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