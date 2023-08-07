Команда Тихановской разрабатывает паспорт для белорусских эмигрантов

Об этом стало известно во время проведения конференция "Новая Беларусь 2023", состоявшейся 6 августа в Варшаве. Подробности приводит официальный ТГ-канал Светланы Тихановской.

Было продемонстрировано как выглядит обложка на паспорт, внутреннее оформление и изображение, элементы защиты от подделок.

"Сейчас Кабинет собирает отзывы белорусов: сколько людей интересуется темой нового паспорта, какие у них идеи и критика. Вы можете оставить свое мнение о проекте в анкете", - отмечается в сообщении.

Альтернативному паспорту белорусов посвящен специально созданный сайт.

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Там отмечается, что главным преимуществом для владельца "национального паспорта Беларуси", как будет называться новый документ, станет "автономность от режима (Лукашенко - ред.)".

"Процесс легализации в государстве, признавшем национальный паспорт Беларуси, перестанет быть проблемой в случаях истечения срока действия, использования страниц, непригодности или потери паспорта. Это будет особенно важно для белорусов в Украине, которых режим оставил без необходимой консульской помощи и возможности обмена документов после бегства белорусского посольства из Киева", - информирует belarus-passport.com.

Как отмечается, усилия команды Тихановской будут сосредоточены на "признании (новых - ред.) паспортов странами ЕС и государствами с наибольшим количеством белорусов", затем на "безвизовом режиме для владельцев паспортов новой Беларуси".