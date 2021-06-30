Команда своей игрой заслужила любовь Украины, - Шевченко о победе над Швецией на Евро-2020

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Шевченко, сборная Украины одержала историческую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 для своих болельщиков.

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"Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что хотя сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую замечательную поддержку. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины ", - сказал Шевченко после победы Украины над Швецией 2: 1 в дополнительное время.

Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

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