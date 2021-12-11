Команда Шевченко проиграла самому принципиальному сопернику в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Дженоа" пропустила уже на 7-й минуте он Маноло Габбьядини. На 49-й минуте Франческо Капуто увеличил преимущество "Сампдории". После автогол Зиньо Ванхеусдена на 67-й минуте счет стал разгромным.

"Дженоа" смогла только на гол престижа на 78-й минуте, который забил Маттиа Дестро.

"Дженоа" потерпела под руководством Андрея Шевченко уже четвертое поражение, команда только однажды сыграла вничью. Генуэзцы имеют 10 очков и занимают предпоследнее, 19 место в турнирной таблице. "Сампдория" имеет 18 пунктов и идет 14-ю.

Чемпион Италии

17-й тур

10 декабря

"Дженоа" – "Сампдория" 1:3

Голы : Дестро, 78 - Габбьядини, 7, Капуто, 49, Ванхеусден, 67

Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.

Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения "Дженоа" от "Милана" в чемпионате Италии высший класс соперника.

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