Команда Шевченко отобрала очки у "Аталанты" с Малиновским
В 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра у Генуи завершилась со счетом 0:0. Эта ничья стала второй для "Дженоа" в Серии А под руководством Андрея Шевченко.
Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.
"Дженоа" набрала 11 очков и ушла на перерыв в чемпионате Италии в "зоне вылета" на 18 месте. "Аталанта" имеет 38 пунктов и идет четвертой.
Чемпион Италии
19-й тур
21 декабря
"Дженоа" – "Аталанта" 0:0
-
Напомним, 14 декабря в 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.42Продажа 30.84
- Актуальное
- Важное