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Главная Спорт Команда Шевченко отобрала очки у "Аталанты" с Малиновским

Команда Шевченко отобрала очки у "Аталанты" с Малиновским

22 декабря, 2021 среда
08:22
Спорт

В 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра у Генуи завершилась со счетом 0:0. Эта ничья стала второй для "Дженоа" в Серии А под руководством Андрея Шевченко.

Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.

"Дженоа" набрала 11 очков и ушла на перерыв в чемпионате Италии в "зоне вылета" на 18 месте.  "Аталанта" имеет 38 пунктов и идет четвертой.

Чемпион Италии

19-й тур

21 декабря

"Дженоа" – "Аталанта" 0:0

  • Напомним, 14 декабря в 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.

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чемпионат Италии
Руслан Малиновский
Аталанта
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