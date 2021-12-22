Команда Шевченко отобрала очки у "Аталанты" с Малиновским

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра у Генуи завершилась со счетом 0:0. Эта ничья стала второй для "Дженоа" в Серии А под руководством Андрея Шевченко.

Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.

"Дженоа" набрала 11 очков и ушла на перерыв в чемпионате Италии в "зоне вылета" на 18 месте. "Аталанта" имеет 38 пунктов и идет четвертой.

Чемпион Италии

19-й тур

21 декабря

"Дженоа" – "Аталанта" 0:0

Напомним, 14 декабря в 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.

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