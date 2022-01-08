Команда Шевченко объявила о трансфере форварда сборной Италии
"Дженоа", которую тренирует украинец Андрей Шевченко, купила футболиста молодежной сборной Италии Келвина Йебоа
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".
21-летний футболист будет выступать за "Дженоа" под номером 45.
Йебоа перешел в итальянский клуб из австрийского "Штурма", за который выступал с февраля 2021 года.
В нынешнем сезоне он сыграл за "Штурм" 28 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
Форвард является сыном известного игрока сборной Ганы Энтони Йебоа. Он получил итальянское гражданство и уже сыграл 2 матча за молодежную сборную Италии.
- Напомним, 8 января президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о возможном назначении новым главным тренером сборной Польши украинца Андрея Шевченко.
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