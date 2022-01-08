Команда Шевченко объявила о трансфере форварда сборной Италии

Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".

21-летний футболист будет выступать за "Дженоа" под номером 45.

Йебоа перешел в итальянский клуб из австрийского "Штурма", за который выступал с февраля 2021 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Штурм" 28 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Форвард является сыном известного игрока сборной Ганы Энтони Йебоа. Он получил итальянское гражданство и уже сыграл 2 матча за молодежную сборную Италии.