Команда NASA смоделировала проблеск нашей галактики в гравитационных волнах

Об этом информирует NASA .

Астрономы, используя смоделированные данные, дали представление о небе таким, каким оно будет выглядеть в гравитационных волнах, космических рябях в пространстве-времени, порожденных орбитальными объектами. Изображение показывает, как космические гравитационно-волновые обсерватории, которые, как ожидается, будут запущены в следующем десятилетии, улучшат наше понимание нашего галактического дома.

С 2015 года наземные обсерватории обнаружили около ста событий, являющихся результатом слияния систем, объединяющих звездные черные дыры, нейтронные звезды или оба этих объекта. Эти сигналы обычно кратковременны, имеют относительно низкие частоты, могут возникать в любом месте на небосводе, а их источники находятся далеко за пределами нашей галактики.

"Двойные системы также заполняют Млечный Путь, и мы ожидаем, что многие из них будут содержать компактные объекты, такие как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры на плотных орбитах. Но нам нужна космическая обсерватория, чтобы "услышать" их. что их гравитационные волны гудят на частотах, слишком низких для наземных детекторов", - сказала исследователь из Университета штата Мэриленд, Колледж-Парк и Центра космических полетов Годдарда NASA в Гринбелте Сесилия Чиренти.

Этим системам астрономы дают название UCB (ультракомпактные двоичные системы), и они ожидают, что будущее космическое оборудование, такое как LISA (Laser Interferometer Space Antenna), разрабатываемое Европейским космическим агентством (ESA) в сотрудничестве с NASA, обнаружит десятки тысяч таких систем. UCB обычно трудно заметить - они слабо видны в световом спектре, и сейчас астрономы знают лишь несколько таких систем с орбитальным периодом меньше часа. Выявление многих новых UCB – одна из основных целей LISA.

"Наше изображение прямо похоже на вид неба на небо в определенном типе света, таком как видимые, инфракрасные или рентгеновские лучи. Обещание гравитационных волн состоит в том, что мы можем наблюдать Вселенную совсем по-другому, и это изображение действительно возвращает это домой. Надеюсь , однажды я смогу увидеть версию, сделанную с реальными данными LISA на плакате или футболке", - рассказал астрофизик Годдарда Айра Торп.