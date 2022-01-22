Команда Миколенко проиграла в АПЛ первый матч под руководством нового тренера
В 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" на своем поле проиграл "Астон Вилле" в первой игре под руководством Данкана Фергюсона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ливерпуле победу "Астон Вилле" принес гол Эмилиано Буэнди, забивший с передачи бывшего игрока "Эвертона" Луки Диня в конце первого тайма.
Украинский футболист ливерпульцев Виталий Миколенко не попал в заявку на матч из-за травмы. Эта игра была для "Эвертона" первой после отставки испанца Рафаэля Бенитеса и назначения новым главным тренером шотландца Данкана Фергюсона.
"Эвертон" проиграл "Астон Вилле" 0:1 и с 19 очками занимает в Премьер-лиге 16 место. Бирмингемцы имеют 26 пунктов и следуют десятыми.
Чемпионат Англии
23-й тур
22 января
"Эвертон" – "Астон Вилла" 0:1
Гол : Буэндия, 45+3
- Напомним, 15 января Виталий Миколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
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